شكرا لقرائتكم خبر عن "هدرس" يضع الفنان محمد سلام فى موقف محرج فى افتتاح مهرجان المزاريطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر "هدرس" فى مهرجان المزاريطة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوى 6 بشخصيته الحقيقية بكونه الفنان محمد سلام، وتفاجأ الكبير به وذهب ليسأله عن سبب ظهوره بشكل مختلف ولبسه لبدلة، ليتفاجأ أنه ليس هدرس ويقول له إنه الممثل محمد سلام، وقام الكبير بسؤاله عن شيرين رضا ومتى ستأتى المهرجان.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6 بافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى، ويقف جونى "أحمد مكى" وهجرس "محمد سلام" و مربوحة "رحمة أحمد" على السجادة الحمراء لاستقبال الفنانين، واعترض جونى على مربوحة لتقديمها المهرجان ولكنها أبلغته أن الكبير صاحب المهرجان ووافق على تقديمها.

وتصل الفنانة هنادى مهنا المهرجان ويستقبلها جونى ويطلب منها التصوير معها، ثم تتلتقى بها مربوحة وتسألها عددا من الأسئلة السريعة كيف خسرت وزنها وماذا تحمل فى حقيبتها، وبعد ذلك تسخنها على زوجها وتطلب منها أن تكلمه للتأكد إذا كان يصور أم لا.

ثم يصل الفنانون محمد ممدوح وفتحى عبد الوهاب ومحمد سلام، ويعنفه جونى لأنه ترك عمله على السجادة الحمراء ثم يعتذر له لقرب الشبه بينه وبين هجرس، وبعد ذلك تصل شيرين رضا المهرجان ويتغزل فيها الكبير.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.