شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 28.. بدء ثورة 30 يونيو والسيسى يشدد على مسئولية تاريخية للجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، عقد حركة تمرد مؤتمراً صحفيا فى نقابة الصحفيين بعد الوصول إلى 22 مليون استمارة موقعه بسحب الثقة من محمد مرسى، ودعا القائمون على الحركة الشعب للنزول للتظاهر يوم 30 يونيو، وأن محمد مرسى لم يعد رئيسا شرعياً لمصر، وطالبوا بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد.

بدأت الناس فى النزول يوم 30 يونيو فى ميدان التحرير بأعداد غفيرة، ويدور حديث بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ومدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، حيث يؤكد السيسى أن الناس نزلت بهذا العدد لأنهم شعروا بالخطر على البلد والقلق من القادم، وأن ما يحدث يضع القوات المسلحة أمام مسئولية كبيرة وتاريخية.

تظهر ايرينى (سمر مرسى) وزوجها موريس اللذان يشاركان فى تظاهرات 30 يونيو بحماس شديد، ويؤكدان عدم تفكيرهما مرة أخرى فى مغادرة البلد تحت أى ظرف لأنها بلدهما، ثم يتم عرض مشاهد حقيقة لميدان التحرير يوم 30 يونيو والأعداد الغفيرة المشاركة فى التظاهرات والمطالبة بإسقاط حكم المرشد.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.