شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 28.. ريهام حجاج وعبير صبرى يستردان أموالهما من كريم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل يوتيرن عن تحويل خالد (كريم قاسم) المال الذي سرقة من زوجته هدى (عبير صبري) وابنة خالته يارا (ريهام حجاج) إلى سبائك ذهب، ولكن يتعرض خالد للسرقة والضرب في خطة مدبرة من يارا وهدى لاسترجاع المال.

وطلب خالد من صديقه علاء ضرورة تأجيل هجرته حتى يسترجع سبائك الذهب، وطلب منه المساعدة في خطة تشويه سمعة مستشفى الكردي للانتقام من يارا ووالدها، وحاول خالد خطف ابنة زوجته هدى للانتقام منها لكنه فشل، ولكن هذا لم يمنعه من التفكير في طريقة أخرى للانتقام واسترجاع سبائك الذهب.

ينزل خالد من منزله بحقيبة، يركب سيارته فيأتيه شابان أحدهما على "موتوسيكل" يتكلم معه، ويأتي الآخر من الناحية الأخرى ليسرق الحقيبة ثم يفاجئه ثالث ليشتبك معه حتى لا يجرى بالسيارة وراء الموتوسيكل، وتكشف الحلقة أن هدى "عبير صبرى" ويارا "ريهام حجاج" هما من دبرا الأمر، ويفتحان الحقيبة فيجدان فيها سبائك من الذهب، كان يخطط للهروب بها خالرج البلاد.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.