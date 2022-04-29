شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 28.. مصطفى خليفة يخبر إسراء بتكليف أبو منير لها بعملية انتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" بوصول معلومات إلى ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) بتواجد عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، وتبين أن معظمهم صحفيون والآخرون لم يستدل على طبيعة عملهم، مع التوقعات بأنهم حضروا للتواجد فى 30 يونيو.

يلتقى ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة (أحمد السقا) مع إسراء (دنيا المصرى) ويخبرها أن التكفيري أبو منير يجهزها لتنفذ عملية انتحارية، وأنه سيجعلها ترتدى حزاما ناسفا من أجل تفجير أحد الأماكن المهمة، وينتاب إسراء القلق من الأمر، إلا أن مصطفى يطمئنها بأن كل شىء يسير على ما يرام، وأنها مؤمنة بشكل كبير ولا داعى للقلق لأنها ستكون تحت أعين الأمن طوال الوقت.

تجلس إسراء مع خبراء علم نفس لمحاولة تهيئتها إلى المهمة المتوقع تكليف أبو منير بها، لاسيما وأنها تشعر بالقلق والتوتر ومن الممكن أن تدخل فى اكتئاب، كما يعطيها مصطفى سلسلة ترتديها لتحديد مكانها ومراقبتها حتى يتم التدخل وقت اللزوم، ويؤكد عليها مرة أخرى أن حمايتها مسئوليته.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.