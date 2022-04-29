منذر رياحنة ومحمد عز يشاركان في حفل إفطار جماعي لأسرة مسلسل "ولهان" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقامت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان"، حفل إفطار جماعي بحضور أبطال المسلسل وعدد من الفنانين والأصدقاء بالوسط الفني، وذلك بدار الأسلحة والذخيرة التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر.

وحضر الحفل كل من منذر رياحنة، ومحمد عز، وندى بسيوني، ومحمد رضا، وريم أحمد وزوجها الفنان طه خليفة، وبسنت النبراوي، إيمان رجائي، شيري عبد الحميد، شهد الفخراني، والمنتج محمد أبو العلا، والمخرج أسامة البدري، والمنتجة وفاء سيف، والمنتج عصام مصطفى، والمنتج الفني إبراهيم مبروك، والمؤلف والملحن سيد الشاعر، والسيناريست أحمد عاشور، ومهندس الديكور سامح بدر وزوجته، والمؤلفان باسل مصطفى ومحمود أبو العلا.

يذكر أن مسلسل "ولهان" تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة وإنتهت جهته المنتجة مؤخرا من جميع أعمال المونتاج والمكساج بشكل نهائي.

مسلسل "ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد نجاتي، ريم أحمد، محمد رضا، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، وإخراج بلال العربي، وإشراف عام على الإنتاج عبد الرحمن أبو العلا ومحمود أبو العلا، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.