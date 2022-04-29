شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 28.. ليلى أحمد زاهر تكتشف مفاجأة هشام جمال لها وعدم خيانته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة ال28 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر ، والذي يعرض يوميا في الساعة السادسة والنصف علي قناة الحياة ، العديد من الأحداث ، حيث ظلت سارة " ليلي أحمد زاهر " تشك في زوجها يوسف " هشام جمال " وكل أفعاله كانت تؤكد أنه يخونها ، وطلبت من اختها جي جي أن تأتي لتأخذها وأقترحت عليها زومبا أن تخلعه وأعجبتها تلك الفكرة .

ذهب يوسف لمي جارتهم وقد قال لسارة انه ذاهب لشركته وعندما فتح باب شقة مي ليخرج وجد أمامه الطفل زياد بن أخت سارة ، فكتم فمه حتي لا ينطق بحرف مما رأي ، ودخل يوسف مره أخري شقته الأمر الذي جعل ساره تستغرب فتحجج يوسف انه قد نسي شيء بمكتبه ، وأخد زياد معه حتي لا يتكلم ، وحاول زياد أن يخرج من الحجرة ولكن رفض يوسف وساومه أنه سيطلب له أكل فوافق زياد علي الفور .

خرج يوسف مرة أخري ودخل عند مي ولكن هذه المرة وقفت سارة وأختها علي باب شقة مي وسمعوا حديثهم الذي أكد أن بينهم امر ما ، فطرقت سارة الباب بعنف وعندما فتح يوسف أكتشفت أنه كان يحضر لها مفاجأه حيث كان يجهز ديكور يوم الولاده فشعرت ساره بالحرج ولكن واجهته بالصفحة التي أنشأتها علي الفيس بوك وأنه يرد عليها فأكد لها أنه لا يفتح صفحته منذ سنة وأكتشف أن علاء هو من يرد بالنيابة عنه ، وعندما ذهبوا للمسابقة أكتشفوا أنه المسابقة أنتهت لصالح سامح منافسه لأن علاء صديقه وقع في فخ وقام برشوة الحكم وقاموا هم بتصوير ذلك مما جعلهم يحرموه من دخول المستوي .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .