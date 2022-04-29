شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 28.. إصابة فادية عبد الغنى بجلطة فى المخ بسبب ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بتلقى "سيف" شريف سلامة خبر بأن الحكومة قامت بمصادرة الملابس المهربة التى قام بايسترادها بعد أن حصل على قرض 3 ملايين جنيه بضمان مصنع والدته "نظيمة" فادية عبد الغنى، ما تسبب فى انهياره.

ذهب "سيف" إلى والدته "نظيمة" فى المصنع، وأخبرها بما حدث لتقوم بصفعه على وجهه، وفقدت الوعى بعد مشادات بينها وبين ابنها لما فعله، وقام بنقلها إلى المستشفى، وتبين أنها أصيبت بجلطة فى المخ وأصبحت غير قادرة على الحركة كما أنها تعانى من ثقل فى لسانها.

وطلبت "نظيمة" رؤية "فاتن" نيللى كريم وحفيداتها، وبهعد رؤيتهم قدمت لها الاعتذار وأخبرتها بأنها لا تكرهها ولكنها كانت تغير من شطارتها وطلبت منها أنت سامحها على تربيتها لابنها "سيف" وطلبت منها أن تخبر المستشفى بأن لا يسمحوا بدخول "سيف" عليها نهائيا.

عاتبت "فاتن" "سيف" لما فعله مع والدته وبعد أن أخبره بأن ابن عمه "صلاح" أحمد طلعت هو من تسبب بأن يحصل على القرض من أجل التجارة فى الملابس المهربة، لتخبره بأن "صلاح" هو من قام بتسليط بلطجية عليك وأخذ شنطة الفلوس، وذهب "سيف" إليه وقام بضربه.

تحدثت المحامية "راندا" جيلان علاء مع السيدات بالمحكمة بأن عليهم أن يخبرون محامينهم بتقديم طعن على قانون الأحوال الشخصية حتى يكونوا ضهر قوى لـ "فاتن" فى الطعن على قانون الاحوال الشخصية فى المحكمة الدستورية.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل فاتن امل حربى



فادية عبد الغنى



فادية عبد الغنى وشريف سلامة