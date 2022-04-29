شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يتعاون مع محمد رحيم وتوما فى أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى نجم الأغنية الشعبية حكيم من تسجيل أغنية جديدة من ألحان محمد رحيم وتزيع توما، على أن تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر أعمال حكيم الغنائية، "كله راح"، التي طرحها على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكساج وماستر أحمد جودة.

كما طرح حكيم من قبلها أغنية "الناس السهرانين"، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا، بينما آخر ألبوم غنائي لحكيم طرحه كان بعنوان "الراجل الصح" وتضمن 11 أغنية.