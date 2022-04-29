شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 28..الكبير يغازل شيرين رضا ومربوحة تسخن هنادى مهنا ضد زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوى 6، بافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى و يقف جونى "أحمد مكى " و هجرس " محمد سلام" و مربوحة "رحمة أحمد" على السجادة الحمراء لاستقبال الفنانين واعترض جونى على مربوحة لتقديمها المهرجان و لكنها أبلغته أن الكبير صاحب المهرجان ووافق على تقديمها.

وتصل الفنانة هنادى مهنا المهرجان ويستقبلها جونى ويطلب منها التصوير معها ثم تتلتقى بها مربوحة و تساءلها عدد من الأسئلة السريعة كيف خسرت وزنها و ماذا تحمل فى حقيبتها وبعد ذلك تسخنها على زوجها وتطلب منها أن تكلمه للتأكد اذ كان يصور أم لا.

ثم يصل الفنان محمد ممدوح والفنان فتحى عبد الوهاب و الفنان محمد سلام ويعنفه جونى لانه ترك عمله على السجادة الحمراء ثم يعتذر له لقرب الشبه بينه و بين هجرس، وبعد ذلك تصل شيرين رضا المهرجان و يتغزل فيها.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.