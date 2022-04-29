شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ومحمد حاتم ينتهيان من تصوير "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة منة شلبى والممثل الشاب محمد حاتم من تصوير أحداث مسلسل "بطلوع الروح" وهو مسلسل درامى رمضانى من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول "روح" التى يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش فى سوريا.

تحاول روح الهرب لينتهى بها المطاف فى معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسى العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى وتأليف محمد هشام عبية.

تصاعدت الأحداث بشكل خطير مع انطلاق "روح" منة شلبى فى رحلة للهروب من داعش بعد محاولة اغتصاب على يد أمير داعشى فى الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الدرامى "بطلوع الروح".

ورغم نجاة روح من حكم الإعدام فى الحلقة السابقة، إلا أن القدر كان يخبئ لها مفاجأة صادمة بعدما حاول الأمير عمر الدسوقى اغتصابها، كاشفاً عن مطاردته لها للانتقام وليس الحب بسبب إهانتها له خلال فترة زمالتهما بالجامعة عندما اعترف بحبه لها، لكن غارة جوية على المنزل تمكنها من الهرب بعد إصابة عمر.

وتتمكن روح من العودة لابنها المتواجد عند صديقتها أم سعود التى تخطط لهروبهم من الرقة، لينطلقوا معاً فى رحلة خطيرة عبر طرق المدينة المدمرة والمليئة بالجثث والانفجارات وكمائن داعش المميتة وترصد من خلالها فظائع وجرائم التنظيم الإرهابي.