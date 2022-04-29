شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كوردن يغادر برنامج Late Late Show.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تجديد جيمس كوردن، لعام مقبل من أجل تقديم برنامجه الشهير Late Late Show عبر منصة CBS الأمريكية، حتى ربيع عام 2023، على أن يغادر العرض بعد 8 سنوات من تقديمه منذ أن ظهر لأول مرة فى 2015.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، قال كوردن: "ستكون هذه السنة الأخيرة التى أستضيف فيها العرض، عندما بدأت هذه الرحلة، كان الأمر دائمًا على أنها ستكون مغامرة، الآن سيكون هذا هو الوقت المناسب للمضى قدمًا ومعرفة ما قد يكون هناك أيضًا، كان هذا هو أصعب قرار اتخذته على الإطلاق، لقد حدث بالفعل. لم آخذ هذه الوظيفة كأمر مسلم به أبدًا".

ونقل التقرير تصريحات من أحد الأشخاص القائمين على العرض، قائلاً "شعر كوردن أن الوقت قد حان لتجربة شىء جديد، ويقال إن CBS قد عرضت على المذيع تجديدًا لمدة ثلاث سنوات، لكنه تمكن من التفاوض على الشبكة حتى سنة واحدة فقط، لأنه يريد المغادرة بينما لا يزال صغيرًا بما يكفي للقيام بأشياء أخرى".

وقال جورج تشيكس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CBS، "نتمنى أن يتمكن من البقاء لفترة أطول، لكننا فخورون جدًا بأنه جعل شبكة CBS موطنًا له فى أمريكا وأن هذه الشراكة ستمتد موسماً آخر فى برنامج The Late Late Show".