أحمد السقا يكسر حاجز غيابه 5 سنوات عن السينما بـ"العنكبوت" فى العيد

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القاهرة - سامية سيد - يكسر أحمد السقا حاجز غيابه عن السينما طوال الخمس سنوات الماضية، بفيلم "العنكبوت" الذى تقرر أخيراً طرحه في موسم عيد الفطر السينمائى، الذى ينطلق يوم الاثنين المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات إذ بدأ تصوير عام 2019 وتم الانتهاء منه فى 2020 وتأجل طوال الفترة الماضية إلى حين استقر صناعه على طرحه فى عيد الفطر هذا العام.

وغاب أحمد السقا عن السينما طوال الخمس سنوات الماضية وتحديداً منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017 وتحقيق أعلى إيرادات بالنسبة للسقا في مشواره السينمائي، واكتفى السقا خلال هذه السنوات بالتواجد في الدراما إضافة الظهور كضيف شرف في أفلام "200 جنيه"، "الفلوس"، "سبع البرومبة" و"حرب كرموز".



أحمد السقا

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب اخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيلم أفلام "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وإخراج عمرو صلاح، وفيلم أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وباسم سمرة وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.