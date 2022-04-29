شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد: أتمنى أن تتاح لى الفرصة لتقديم نفسى بلون مختلف عن الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رحمة أحمد عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذى يحققه مسلسل "الكبير أوى 6" وتفاعل الجمهور مع شخصية مربوحة التى تقدمها خلال الأحداث، مشيرة لـ"الخليج 365" أنها تحب تقديم الكوميديا رغم أنها الأصعب مقارنة بالفنون الأخرى، لكن فى نفس الوقت تتمنى إتاحة الفرصة لها لتقديم نفسها بلون مختلف عن الكوميديا خلال الفترة المقبلة.

وكانت رحمة قد أشادت بالتعاون مع النجم أحمد مكى، موضحة "مكى شخص لطيف وإنسان وما فيش مرة طلبت منه حاجة إلا ووقف جنبى وهو متعاون ولا ينتظر إنى ألجأله، ولما كنت بكون قلقانة كان يطمنى وأنا كنت متوترة جدا وهو كان بيكسر الحواجز علشان نعرف نشتغل مع بعض أكثر".



رحمة احمد

وأشارت إلى أن اللهجة كانت من أبرز الصعوبات التى واجهتها وقالت: "اللهجة كانت صعبة جدا وعلى قد ما أقدر حاولت أحقق المطلوب وكان معانا مصحح وكان بيركبلنا ألفاظ معينة وفى من الكلام ما هو مكتوب وكان فيه برضه ارتجال، وأكثر مشهد بيضحكنى مشهد الفرح، ودور مربوحة كان تحدى كبير ولازم أخد بالى جدا من الأدوار القادمة وممكن اعمل حاجة غير الكوميديا".

رحمة أحمد تخرجت فى كلية العلوم جامعة حلوان، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية، وشاركت فى العديد من المسرحيات، كما شاركت فى برنامج أمين وشركاه بجزئيه، وشاهدها مخرج "الكبير أوى 6" أحمد الجندى، فى إحدى المسرحيات التى قدمتها على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ثم تقابلا فى أكثر من اجتماع خاص بالمسلسل ووقع الاختيار عليها.

مسلسل "الكبير اوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، أوس أوس وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندى.