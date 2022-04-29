شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان عزت بدران من مسجد الحصرى فى أكتوبر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية عن موعد تشييع جنازة الفنان عزت بدران، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جنازة الفنان عزت بدران غدا عقب صلاة الظهر من مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتوفى، منذ قليل، الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاما، حيث كتب نجله عمر بدران على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيى يا مميت يا رب العالمين".

الفنان عزت بدران، خريج إدارة أعمال وحاسب آلى كما درس الفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011.

وكانت آخر مشاركاته الدرامية من خلال مسلسل "لآخر نفس" للنجم ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى عام 2019، كما أنه ظهر كضيف شرف فى مسلسل "قابيل".