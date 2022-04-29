شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيى آخر السهرات الرمضانية بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير آخر السهرات الرمضانية، بالجيزة، اليوم الجمعة، ويقدم خلال السهرة باقة مميزة من أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

وكانت آخر أعمال سعد الصغير، مسرحية "كازانوفا" وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وأحيا سعد الصغير مؤخراً حفلين غنائيين في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض.

وأعرب مؤخرًا المطرب الشعبى سعد الصغير عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على أغنية "يابت يلا"، التى طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.