شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الفنان عزت بدران عن عمر ناهز 67 عاما، حيث كتب نجله عمر بدران على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيى يا مميت يا رب العالمين".

الفنان عزت بدران، خريج إدارة أعمال وحاسب آلى كما درس الفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011.

وكانت آخر مشاركاته الدرامية من خلال مسلسل "لآخر نفس" للنجم ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى عام 2019، كما أنه ظهر كضيف شرف فى مسلسل "قابيل".