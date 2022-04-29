فنان مصري شهير ينتقد شيرين عبد الوهاب.. “عبيطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقد الفنان المصري شريف خير الله، الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال استضافته في برنامج “خط أحمر” عبر قناة “الحدث اليوم” المصرية، حيث وصفها بـ”العبيطة” بسبب تلقائيتها.

وقال شريف خيرالله، متحدثاً على جرأة شيرين عبد الوهاب وحلاقة شعرها، قائلاً: “شيرين (عبيطة) في تلقائيتها، وللأسف تتحدث بكلام ليس مدركة معناه”؛ إذ إنها «من حي شعبي، وتمتلك صوتاً قوياً ومميزاً جداً، وقَابلتها في بدايتها وتنبأت لها بمستقبل كبير”.

وعن حياته الشخصية مستدلاً على الأزمات التي تعرض لها “خير الله”، مثلما تعرضت شيرين لبعض الضغوطات والمحطات في حياتها الشخصية، أشار إلى تعرضه لكثير من الأزمات خلال السنوات الماضية التي تجعل أي شخص يتعرض للكسر، فقال: “في عام 2010 والدتي توفيت، وفي عام 2012 انفصلت عن زوجتي، وفي عام 2014 أصيب والدي بجلطة في قدميه، وفي عام 2016 توفى والدي، و2017 توقفت عن العمل”، متابعًا بالقول: “رغم كل هذا أنا سأفعل ما أراه صحيحاً وفق إرادة ربنا”.

وأكد خيرالله خلال لقائه التلفزيوني، أنّه يُكِنّ كل الاحترام للفنانة ميرفت أمين، وهي فنانة رائعة وغاية في الاحترام، وأعمالها كلها رائعة ولها جمهور كبير، وشاهدت كل أعمالها تقريباً في التلفزيون والسينما والمسرح.

وتابع الفَنّان شريف خير الله، مُتَحَدِّثاً عن الفنانة ميرفت أمين التي يعتبرها “رمز الأنوثة والجمال” في جيلها وجيلنا، فقال: “وكنا نرى ميرفت أمين أيقونة للجمال والفن”، موضحاً أنّه لا صِحّة لزواجه منها، وأنّ الأمر كان حلماً في أحد الأيام، متابعاً: “كتبت منشوراً على فيسبوك، أني حلمت بأني تزوجت ميرفت أمين وكنا فرحانين، وفجأة حضر (حسين فهمي ومعه مسدس ويجري ورائي ويقول لي (هموتك يا شريف)”.