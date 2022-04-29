ياسمين عبد العزيز تعلق على تقليد أحمد مكي لها في “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6 إعجاب الجمهور المصري، التي شهدت استعدادات الكبير (أحمد مكي) لافتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي على غرار مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي، حيث أطلق مكي التحدي للمهرجانين بالمنافسة بينهما واجتذاب النجوم من جميع أنحاء العالم، لتشهد تشوق أهل القرية لحضور النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

وخِلال الحلقة قام أحمد مكي بتقليد النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز خلال إعلانها الرمضاني لإحدى شركات الاتصالات المصرية التي قلدت فيه الفنانة الراحلة كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم الحفيد.

وفور عرض الحلقة التي تَصَدّرت الأكثر بحثاً وتفاعلاً على «تويتر مصر»، تَفَاعلت المُمَثّلة المصرية ياسمين عبد العزيز، مع تقليد زميلها الفنان أحمد مكي لأسلوبها في إعلانها الدعائي، الذي شاركت فيه خلال شهر رمضان الجاري، بعنوان «مش هو هو هو» برفقة كريم محمود عبد العزيز؛ مما جعل ياسمين توثق المقطع الذي قَام فيه أحمد مكي بتقليدها، عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، وأرفقته بتعليق قائلة: «مكي العسل».

وحظي المقطع الذي نشرته النجمة المصرية بردود فعل واسعة من الجمهور، وكذلك عدد من المشاهير، الذين ضحكوا على مشهد أحمد مكي وهو يقلّدها.

وأظهرت الحلقة 27 من مسلسل «الكبير أوي»، محاولة فزاع لإقناع «الكبير – أحمد مكي» بأن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وصل إلى المزاريطة، للمشاركة في مهرجان المزاريطة، السينمائي في دورته الأولى، ولكن الكبير لا يقتنع بظهور ليوناردو المزيف الذي قام بدوره الفنان (أوس أوس) وراح يغني قائلاً: «مش هو هو هو» على طريقة ياسمين عبد العزيز.

وكان «الكبير – أحمد مكي» ينتظر قدوم ليوناردو ديكابريو لاستقباله، وبعد أن وصلت السيارة التي تقلّه نزل منها شخص يدّعي أنه دي كابريو، فيعرف الكبير أنه ليس دي كابريو الحقيقي، فيصحبه داخل المنزل ويهدده بالسلاح، فيعترف بأن حزلقوم طلب منه تمثيل دور ليوناردو.

فيجد الكبير نفسه في ورطة بسبب غياب نجم المهرجان، فيقترح «فزاع» (هشام إسماعيل) أن يتم تصوير ليوناردو المزيف من بعيد وعدم التركيز عليه، حتى يقتنع الجمهور أنه ليوناردو الحقيقي.

يشار إلى أنّ مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، ومصطفى غريب، وعبد الرحمن ظاظا، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

جدير بالذكر تصدر إعلان ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي منذ عرضه، نظراً لفكرته العفوية، فَضلاً عن كلمات الأغنية التي تضفي جواً من الحماس والبهجة على المشاهد، ما جعله يحصد أكثر من 36 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، فضلا عن تصدره قائمة الأكثر مشاهدة بموقع «تويتر».