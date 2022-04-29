تامر حسني يتصدر مواقع التواصل بخبر سار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم المصري تامر حسني حالة من النشاط الفني، فبعد الحفلات التي أحياها مؤخرًا في مصر وعدد من البلدان العربية، والإعلانات التي قدّمها خلال شهر رمضان المبارك ولافت نجاحًا كبيرًا، يواصل “نجم الجيل” تحضيراته الفنية للفترة المقبلة، وينشغل بالتحضير لألبومه الجديد.

وأعلن تامر حسني عن خبر سار لجمهوره، إذ كشف أن الألبوم الجديد سيصدر قريبًا، ونشر صورة جديدة له وعلّق عليها قائلًا: “جاهزين للألبوم؟ دعواتكم يا حلوييييييييين ”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور تامر حسني، وشاركوه التعليقات التي عبّرت عن مدى حماسهم للألبوم، ومحبّتهم الكبيرة له وتقديرهم للمجهود الذي يبذله لاسعادهم.

على صعيد آخر، يستمر تامر حسني في تصوير فيلمه الجديد “بحبك” وذلك استعدادًا لعرضه في الصالات السينمائية.

فيلم “بحبك” من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وإنتاج مشترك بين شركات “سينرچي” لصاحبها حمد بدوي، و”تي ايتش برودكشن” للمنتج حسام حسني، “و”سكاي ليميت” لصاحبها أحمد الدسوقي.

الجدير ذكره أن تامر حسني سيحتفل بعيد الفطر المبارك هذا العام مع الجمهور والمحبين في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في الرياض.

وسيلتقي تامر حسني جمهوره في السعودية يوم 6 أيار/مايو على مسرح أبو بكر سالم، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.