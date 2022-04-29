بعد صفقة تويتر.. إيلون ماسك يبيع أسهماً في تسلا بـ4 مليارات دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما نجح إيلون ماسك بإبرام صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر، أفادت مصادر بأنّ إيلون ماسك باع بما قيمته 4 مليارات دولار من أسهم شركة تسلا.

وفي التّفاصيل، فباع ماسك ما مجموعه أكثر من 4.4 مليون سهم في شركته بين 26 و27 نيسان بأسعار تتراوح بين حوالي 870 دولارًا و1000 دولار للسهم الواحد.

وغرّد بعد فترة وجيزة من الإعلان بأنه ليس بصدد بيع المزيد من أسهم تسلا بعد اليوم.

وقد تراجعت أسهم تسلا بنسبة 12 في المئة في 26 نيسان، وهي أكبر نسبة منذ أيلول 2020، وأغلق السهم يوم الخميس عند 877.51 دولاراً.

وأغلقت أسهم تويتر يوم الخميس عند 49.11 دولاراً، أي أقل من 54.20 دولاراً التي سيحصل عليها المستثمرون مقابل كل سهم يمتلكونه بموجب صفقة الشركة مع ماسك.