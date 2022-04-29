“هذا الحلو” لـ ميريام فارس تحقق رقمًا قياسيًا و”غومي” إلى العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أربع سنوات على طرح أغنية “غومي” لملكة المسرح ميريام فارس ، وبعد النجاح الكبير الذي حقَقَته هذه الأغنية في كافة الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، تشهد اليوم هذه الأغنية انتشارًا عالميًا من خلال “تحدّي” يتداوله أكثر من ثلاثمائة ألف مشترك جميعهم من دول أجنبيَة كأميركا، وكندا، وفرنسا، وانجلترا، وايطاليا، وأرمينيا، وتركيا، وكوريا، والصين، وفنزويلا، وشيلي، وأفغانستان، وباكستان، وأوزبكستان، وكازاختان، وبوسنيا، وألبانيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وروسيا، والفيليبين، والهند، وجمهورية الدومينيكان، وتانزانيا، وكينيا ، وغيرها.

وفي هذا السياق، ستختار ميريام فارس الفيدوهات الأجمل التي يتم التداول بها، وتشاركها مع معجبيها عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “انستغرام”.

من ناحية أخرى، ما زالت أغنية هذا الحلو تلقى أصداءًا رائعة يومًا بعد يوم وقد حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة. في المقابل وصل عدد المشاهدين لأغنية “زهرة” أو “لسَه هيَ حالة حلوة” التي طرحتها ميريام مع أبو وأحمد حاتم في بداية شهر رمضان، إلى 10 ملايين مشاهدة، ولا زالت تحصد حتى هذه اللحظة نجاحًا كبيرًا في مصر وكافة الدول العربية.