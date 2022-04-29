شكرا لقرائتكم خبر عن بطلوع الروح الحلقة 14.. منة شلبى تهرب من داعش فى رحلة محفوفة بالمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت الأحداث بشكل خطير مع انطلاق "روح" منة شلبى فى رحلة للهروب من داعش بعد محاولة اغتصاب على يد أمير داعشى فى الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الدرامى "بطلوع الروح".

ورغم نجاة روح من حكم الإعدام فى الحلقة السابقة، إلا أن القدر كان يخبئ لها مفاجأة صادمة بعدما حاول الأمير عمر الدسوقى اغتصابها، كاشفاً عن مطاردته لها للانتقام وليس الحب بسبب إهانتها له خلال فترة زمالتهما بالجامعة عندما اعترف بحبه لها، لكن غارة جوية على المنزل تمكنها من الهرب بعد إصابة عمر.

وتتمكن روح من العودة لابنها المتواجد عند صديقتها أم سعود التى تخطط لهروبهم من الرقة، لينطلقوا معاً فى رحلة خطيرة عبر طرق المدينة المدمرة والمليئة بالجثث والانفجارات وكمائن داعش المميتة وترصد من خلالها فظائع وجرائم التنظيم الإرهابي.

بطلوع الروح مسلسل درامي رمضاني من 15 حلقة مستوحى من أحداث حقيقة يدور حول روح التي يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلما بعيدا. المسلسل من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، محمد حاتم، أحمد السعدني، ومن إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبية.