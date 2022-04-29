شكرا لقرائتكم خبر عن 14 حفلا غنائيا وعرضا مسرحيا بمناسبة عيد الفطر فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للترفيه "برنامج احتفالات العيد 2022"، والذى سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك، ويستمر حتى السادس من شوال فى مختلف مناطق المملكة.

وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد فى مختلف المناطق فى تمام التاسعة مساءً باستثناء مدينة جدة التى ستنطلق فيها تمام الساعة التاسعة والنصف، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلى الوطن العربى، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجى والعربى فى مدن مختلفة من المملكة، فى خطوة تسعى من خلالها الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة التى ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.

وفى الوقت ذاته كشفت الهيئة العامة للترفيه عن هوية "برنامج احتفالات عيد الفطر 2022" تحت شعار "أحلى عيدية"، وذلك لضمان التكامل والتوافق فى جميع استخدامات الهوية، حيث صممت الهيئة عناصر الهوية لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية التى ستغطى مناطق المملكة، واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهر الفرح والسعادة التى ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة.