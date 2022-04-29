شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يرد على أحد مهاجمى "فاتن أمل حربى": إحنا مش ملطشة ومش هنسيب حقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على أحد مهاجمى صناع مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، والذى يعرض خلال شهر رمضان، والذى وصفهم بأنهم أعداء دين الله وأن كل من شارك فى المسلسل أعداء الإسلام.

واعتبر الدكتور أشرف زكى بأنه تحريض على الفنانين، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "ده تحريض على الفنانين بأنهم أعداء الإسلام ولابد من تحرك قانونى فورا"، مؤكدا: "هناك هجمة شرسة ضد الفنانين وإحنا مش ملطشة ومش هنسيب حقنا".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.