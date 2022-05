شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الجمعة، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء، ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

استعرضت الحلقة السابعة والعشرين من المسلسل "والتى حملت اسم "خطاب مرسى"، استعدادات الإخوان لمؤتمر خطاب محمد مرسى (صبرى فواز) في قاعة المؤتمرات، حيث يظهر مدير مكتب الرئيس وهو يتحدث مع محمد مرسى ويبلغه بتأجيل الخطاب من الساعة 7 إلى الساعة 9 بسبب وجود بعض الملاحظات على صياغة الخطاب.

ويؤكد أحمد عبد العاطى أن المهندس خيرت الشاطر يرى أن لغة الاعتذار للشعب في الخطاب مبالغ فيها وسيجعل موقفهم ضعيفا، فيما ينصح عبد العاطي الرئيس أن عليه الحديث بطريقته الحقيقية ويتهم فلول النظام أنهم من يفتعلون المشاكل، كما يخبره بأنه ليس مدينا بالاعتذار لأحد بل أن الناس هم مدينون بالاعتذار له وإنك لن تسكت عليهم أكثر من ذلك.

يقترح عباس كامل على السيسى عدم حضور المؤتمر الخاص بمرسى حتى لا يحسب عليه، خاصة أنه ليس مؤتمراً رسمياً، إلا أن وزير الدفاع يوضح له أنه سيحضر لأنه لا يعود في كلامه، وبالفعل ينطلق المؤتمر ويتم عرض مشاهد حقيقة من خطاب مرسى الشهير، والذى استمر لساعات والاتهامات التى أطلقها على الكل، ويخرج السيسى من المؤتمر ويبدو عليه ملامح الغضب.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.