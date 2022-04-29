شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب بعد وفاة والدتها: "الأم نعمة ما بتتعوضش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سمية الخشاب على توجيه رسالة لجمهورها بعد وفاة والدتها الأسبوع الماضى، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على "تويتر" كتبت فيها "وحشتونى، شكرا على دعمكم وحبكم ليا فى أصعب موقف مريت به فى حياتى ربنا يخليكم ليا ويخلى لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلى حاجة فى الدنيا، الأم نعمة ما بتتعوضش وما حدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح".



تغريدة سمية الخشاب

وكانت الفنانة سمية الخشاب، قد أعلنت الأسبوع الماضى، وفاة والدتها، من خلال تغريدة كتبتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى خاضت الفنانة سمية الخشاب سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.