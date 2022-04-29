شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تطلب المشاركة فى مهرجان المزاريطة بمسلسل الكبير.. اعرف رد مربوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازحت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها على السوشيال ميديا موجهة رسالة إلى صناع مسلسل الكبير، وكتبت "لم تصلنى دعوة رسمية لحضور مهرجان المزاريطة إلى الآن"، وما إن نشرت البوست برفقة صورة لها حتى تفاعلت الفنانة رحمة أحمد التى تلعب دور "مربوحة" بتعليق ساخر قالت فيه "والله لو لبستى إيه".

ياسمين رئيس بدورها لم تفوت التعليق وكتبت "ما تخلنيش أنزل بالتايجر".



ياسمين رئيس

وشهد حلقة الأمس السابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوى 6 ، إبلاغ هجرس "محمد سلام" جونى "أحمد مكى" بأن عليه القدوم فورا للمزاريطة، للمشاركة فى المهرجان الذى ينظمه شقيقه الكبير لمنافسة باقى المهرجانات الفنية الأخرى.

وتستعد مربوحة "رحمة أحمد" ودكتور ربيع "بيومى فؤاد" للتحضير للمهرجان من خلال مكالمة الفنانين ودعواتهم للحضور، وعند معرفتهم بقدوم النجم العالمى ليناردو دى كابريو يتسارعون بينهم للحضور، ويتفق جونى وهجرس على الاتفاق بتغطية المهرجان حصرى على قناتهم على اليوتيوب، ويلجأ جونى لخمس أطفال يفرشون الأرض مسامير من أجل تعطيل اتوبيس القنوات الفضائية والصحفيين وينجح بالفعل.

ويقف أهالى المزاريطة يرفعون اللافتات ومعهم الكبير فى انتظار وصول ليناردو دى كابريو ليظهر من بعيد وينزل من السيارة ليظهر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" متقمصا شخصية ليناردو ولم يرتح الكبير له ويبلغ فزاع أن يأخذه للدوار من أجل أن يتأكد منه، وعند الدخول يرفع الكبير المسدس ويبلغه أن يقول الحقيقة ليقول له إنه اسمه كرم عجوة وشقيقه حزلقوم أبلغه أن يتقمص شخصية ليناردو.