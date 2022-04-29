شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تقدم مسرحية "الليلة الكبيرة" فى عيد الفطر بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا لعرض مسرحيتها الجديدة "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وإخراج بتول عرفة، والتى ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض فى عيد الفطر المبارك، حيث ينطلق العرض ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 4 مايو إلى الجمعة 6 مايو، والذى سيعرض فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية على مسرح بكر الشدى ببوليڤارد الرياض.

مسرحية الليلة الكبيرة عن النص المسرحى "المواطن مهرى" والذى تدور أحداثه حول أحد المواطنين الذى يتحول منزله هو وزوجته إلى مزار أثرى، بعد أن يتم اكتشاف تحف أثرية فى منزلهم، ويكون المنزل مطمع للعديد من الأشخاص فى محاولة للاستيلاء عليه، وتتوالى الأحداث كل ذلك فى إطار كوميدى.

مسرحية الليلة الكبيرة بطولة كل من نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

كانت آخر أعمال النجمة نيكول سابا مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، وشاركها فى البطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.







