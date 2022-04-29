لاحظ وجود خدوش بوجهه.. شهادة الحارس الشخصي عن علاقة جوني ديب وطليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صعد مالكوم كونولي، الحارس الشخصي لجوني ديب، المنصة، يوم الخميس، 28 أبريل، ليدلي بشهادته في المحكمة، مؤكدا أنه لم يشاهد الاثنين يتورطان في أي عنف جسدي تجاه بعضهما البعض، لكنه قال إنه لاحظ وجود إصابات وخدوش على وجه "ديب". وأدلى بأقواله وشهادته في قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

قال مالكولم كونولي، الحارس الشخصي لجوني ديب، إنه شهد تغيرًا في الأمور بين جوني ديب وآمبر هيرد، وعُرضت على هيئة المحلفين صورة التقطها "كونولي" خلال شهر عسل "ديب" و"هيرد" في عام 2013، حيث ظهر على وجه "ديب" علامات خدوش و''تورم'' واضحة.

وعندما سئل عما يعتقد أنه حدث، قال الحارس الشخصي: "إما أنه دخل في الباب، أو أن الباب دخل فيه" مما أثار الضحك من في قاعة المحكمة.

كانت آمبر هيرد اتهمت زوجها السابق جوني ديب بممارسة العنف الجسدي ضدها، لكنه دافع عن نفسه واتهمها بأنها كانت تضربه.