مدرّب يجمع بين النمسا ومانشستر بونايتد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن مدربه المؤقت رالف رانجنيك، سيكون مديرًا فنيًا لمنتخب النمسا.

وأشار مانشستر في بيان عبر موقعه “سيبدأ رانجنيك مهام عمله مدربًا لمنتخب النمسا في نهاية مايو/آيار، للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا والدنمارك وفرنسا، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأوضح البيان أن رانجنيك وقع عقدًا لمدة عامين مع النمسا، سيتم تمديده تلقائيًا لمدة عامين آخرين حتى 2026، في حالة تأهلهم لبطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

وأكد البيان أن المدرب الألماني سيجمع بين قيادة منتخب النمسا، ودوره كمستشار فني لمانشستر يونايتد الذي سيقوده المدرب الهولندي إيريك تين هاج مع بداية الموسم الجديد.

وقال رانجنيك ” أتطلع حقًا للعب دوري في مساعدة المان يونايتد ليصبح قوة حقيقية مرة أخرى، كما أنه لشرف لي تولي تدريب منتخب النمسا”.

وأضاف “احتمال خوض بطولة أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح، يزيد حماسي”.