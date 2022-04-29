إلين دي جينيريس تعلن عن الحلقة الأخيرة لبرنامجها بعد 19 عاماً من انطلاقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الإعلامية الأمريكية الشهيرة إلين دي جينيريس عن تصوير الحلقة الأخيرة من برنامجها The Ellen DeGeneres Show والتي ستعرض في السادس والعشرين من شهر مايو/ أيار 2022.

ونشرت إلين على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وأرفقتها بتعليق مؤثر كتبت فيه :” اليوم قمنا بتسجيل الحلقة الأخيرة في برنامج The Ellen Show التي ستبث في 26 مايو، عندما بدأنا هذا البرنامج عام 2003 لم يكن هناك أجهزة أيفون ولا حتى وسائل التواصل الاجتماعي، لقد شاهدنا العالم يتغير، في بعض الأحيان للأفضل وفي أحيان أخرى للأسوأ، ولكن بغض النظر عما كان يحصل كان هدف برنامجي الأول هو ان نجتمع سوياً ونضحك لمدة ساعة”.

وختمت إلين حديثها بالقول :” وجودي في حياتكم كان أعظم عمل وامتياز في حياتي، وقد حقق لي سعادة كبيرة جداً شكراً لكم، شكراً لكم، شكراً لكم”.

وكانت إلين دي جينيريس قد أعلنت في أيار مايو من عام 2021 أن عام 2022 سيشهد نهاية عرض برنامجها بعد 19 عاماً من عرضه على الهواء.

وقد صرحت حينها إلين لمجلة “هوليوود ريبورتر” أنه على الرغم من أن برنامجها رائع وممتع جداً، إلا أنه لم يعد يمثّل تحدياً بعد الآن”.

وكانت الكثير من الاتهامات قد طالت برنامج The Ellen Show، وصدر العديد من التقارير التي تحدثت عن وجود “أجواء سامّة” خلال العمل، وما أكد هذه الأمور فصل 3 منتجين رئيسيين من البرنامج، واعتذار إلين دي جينيريس على الهواء في افتتاح الموسم الأخير من البرنامج.

يشار إلى أن برنامج The Ellen Show قد بدأ تصويره وعرضه على الهواء في أيلول/سبتمبر عام 2003، وقد استقبلت إلين خلاله معظم نجوم العالم وتمكن من حصد نجاحات كبيرة جداً.