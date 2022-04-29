بطريقة ساخرة.. منى زكي تشكو زيادة وزنها لمتابعيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت النجمة المصرية منى زكي من زيادة وزنها في رمضان، وزيادة تناولها السكريات مما جعلها تشكو زيادة وزنها لمتابعيها.

وبطريقة كوميدية ساخرة، نَشَرَت النّجمة منى زكي عبر خاصية الـ”ستوري” الخاصة بها على حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورة لتكشف عن زيادة في وزنها من خلال صورة ساخرة، وعلقت قائلة: “الغزالة زايدة أوي جداً)”.

على الجانب الفني، عوضت منى زكي غيابها عن دراما رمضان بظهور في إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية برفقة نيللي كريم ودينا الشربيني خلال محاكاتهم لبعض أغاني الفنانة الراحلة سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، عبر غنائهم مقاطع من أغنية «الدنيا ربيع» في فيلم “خلي بالك من زوزو”.



كما تستقبل دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة فيلم (العنكبوت) بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ظافر العابدين ويسرا اللوزي وآخرين.

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهي النوعية التي يفضلها أحمد السقا، الذي يُواجِه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه (ظافر العابدين) غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.