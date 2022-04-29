الملكة إليزابيث تعود إلى قلعة وندسور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير، والتي أصبحت مقر إقامتها الدائم منذ بداية أزمة تفشي جائحة كورونا في عام 2020، بعدما كانت قد أمضت عدة أيام في منزلها في ساندرينجهام في مقاطعة نورفك البريطانية للاحتفال بيوم ميلادها.

وتمكنت وسائل الإعلام من التقاط صور للملكة وهي تغادر منزلها في ساندرينجهام يوم الأربعاء المنصرم في 27 إبريل 2022، بطائرة هليكوبتر على الرغم من أنها تخاف استخدام الهليكوبتر للتنقل.

وكانت تقارير بريطانية قد أفادت أن الملكة قد أقامت احتفال ذكرى ميلادها في مزرعة وود فارم التي تقع على أرض منزلها في ساندرينجهام، والتي أمضى فيها زوجها الراحل الأمير فيليب معظم وقته بعد تقاعده عن العمل الرسمي في صيف 2017.

وكانت صفحة العائلة الملكية البريطانية قد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة حديثة للملكة إليزابيث الثانية احتفالاً بيوم ميلادها الـ96.

وتظهر الصورة الملكة وهي تقف بين اثنين من المهور الصغيرة الإنكليزية التي تملكها، وهما Bybeck Katie و Bybeck Nightingale.

وأرفقت الصورة بتعليق كُتب فيه:” احتفالاً ببلوغ الملكة عامها الـ 96 نشرت صورة جديدة للملكة مع اثنين من المهور التي تملكها، وهما Bybeck Katie و Bybeck Nightingale”.

كما ورد في التعليق أن الصورة التقطت الشهر المنصرم في الأراضي التابعة لقلعة ويندسور، والصورة هي الرابعة في سلسلة الصور التي كشفت عنها Royal Windsor Horse Show سابقاً، حيث نشرت الصورة احتفالاً باليوبيل الذهبي للملكة إليزابيث واليوبيل البلاتيني، إضافة إلى ذكرى ميلادها الـ 90.

يشار إلى أن Royal Windsor Horse Show نظمته الملكة عام 1943 لأول مرة، ومنذ ذلك الحين وهي تحضر جميع العروض التي تقام للخيول.

كما أشير في التعليق على الصورة أن المصور Henry Dallal هو الذي التقط الصورة للملكة إليزابيث الثانية.