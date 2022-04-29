صور تنشر للمرة الأولى من حفل زفاف ابنة أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بمرور شهرٍ على حفل زفافها، مخالفةً بذلك التقاليد التي جرت عادةً بالاحتفال بالذكرى السنوية لتلك المناسبة السعيدة، وذلك من خلال نشرها مجموعةً من الصور لها ولعريسها من حفل الزفاف.

وأرفقت شام تلك الصور، التي أوضحت حب الطرفين وانسجامهما، وكشفت بعض تفاصيل الحفل الفخم، برسالةٍ رومانسية، قالت فيها: “ذكرى مرور شهر على زواجي.. زوجي الوسيم أحبك للقمر”.

يذكر أن أصالة طرحت في وقت سابق أغنية “أمان أمان” التي أخدتها لابنتها شام بمناسبة زواجها.

وتضمن فيديو كليب “الأغنية” مشاهد من حفل زفاف شام إلى عريسها أحمد هلال، والتي تنوعت بين لقطاتٍ للعروسين أثناء إطلالتهما الأولى على الحضور، ولقطاتٍ للحضور الذين كان من بينهم أشقاء شام، ووالدتها، وزوج والدتها الشاعر العراقي فائق حسن.