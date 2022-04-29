شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى مع روبى ونسرين أمين فى كواليس "واحد تانى" قبل عرضه بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نسرين أمين عن صورة جمعتها بالنجم أحمد حلمى والنجمة روبى، من كواليس تصوير فيلم "واحد تانى"، المقرر عرضه بدور السينما خلال موسم عيد الفطر المبارك 2022.

ونشرت نسرين، صورتها مع حلمى وروبى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "من تصوير فيلم واحد تاني، مع النجم أحمد حلمى والنجمة روبى".





وتنتظر الفنانة نسرين أمين طرح فيلم "واحد تانى" الذى تشارك في بطولته مع النجم أحمد حلمى، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، حيث تجسد نسرين شخصية ممرضة تقابل أحمد حلمى ويحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث حسبما كشف البرومو الرسمى للفيلم.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.