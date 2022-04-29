زوجة جاستن بيبر تكشف تفاصيل السكتة الدماغية التي تعرضت لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت زوجة المغني العالمي جاستن بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر فيديو مدته 12دقيقة على صفحتها الخاصة في إنستغرام كشفت من خلاله عن تفاصيل تعرضها لسكتة دماغية، وما تبعها من أزمة صحية.

وقالت هايلي إنها كانت تتناول فطورها بشكل طبيعي عندما بدأت تشعر بعوارض غريبة لينتهي بها الأمر في المستشفى، وتابعت: “لقد شعرت بشعور غريب في ذراعي اليمنى عندما كنت أتناول الفطور مع زوجي، وشعرت بأن أطراف أصابعي قد تخدرت، وعندما بدأ يسألني جاستين عما يحصل لي أدركت أنه لم يكن باستطاعتي التكلم”.

وفي تلك اللحظة لاحظت هايلي أن الجانب الأيمن من وجهها بدأ ينخفض لنحو 30 ثانية، ولم يعد باستطاعتها أن تتلفظ بكلمة. وأدركت مباشرةً أنها تتعرض لسكتة دماغية.

وعلى الفور طلب جاستين رقم الطوارئ لنقلها إلى المستشفى؛ حيث حدث موقف مضحك معها، فعندما كان المسعف يتواصل مع المستشفى لإعلامهم بحالة المريضة قبل الوصول، ذكر أن معه امرأة في الثلاثين من عمرها، فرغم حالتها الصعبة حاولت هايلي أن تقول له: “لا أنا عمري 25 عاماً فقط.

وقالت هايلي بيبر أيضاً إن الوقت الذي وصلت فيه إلى غرفة الطوارئ، كانت قد استعادت طبيعتها وبدأت بالتكلم، كما أن وجهها ويدها عادا إلى طبيعتهما.

وكشفت هايلي من خلال الفيديو أيضاً أنها بقيت في تلك الليلة في المستشفى وخضعت لفحوصات لمعرفة ما الذي تسبب بتجلط الدم؛ لتكتشف أنها عانت مما يسمى “نوبة نقص تروية عابرة”، أو تُعرف بالسكتة الدماغية الصغيرة، كما عانت من نقص الأوكسجين في الدماغ لفترة من الوقت بسبب جلطة بالدم.

ورجح الأطباء أن يكون التعب الجسدي وأدوية منع الحمل هي التي تسببت بذلك، ومن ثم خرجت هايلي في اليوم التالي من المستشفى، ولم يعرف الأطباء حينها لماذا انتقلت الجلطة إلى الدماغ، ولم يصدقوا أنها كانت تعاني من فتحة صغيرة في القلب تقفل عادةً عند الولادة.

وبعد ذلك توجهت إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حيث خضعت لفحوصات طبية دقيقة أظهرت إصابتها بـPFO من الدرجة الخامسة، وهي الدرجة الأعلى، إذ إن حجم فتحة القلب بين 12 و13 ملم، وهي التي تسببت بالسكتة الدماغية، فعمد الأطباء إلى إقفالها.