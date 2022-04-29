في موسم العيد.. أحمد حلمي ينافس منى زكي بـ”واحد تاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الموسم الأبرز للدراما، واستقبال موسم عيد الفطر السينمائي، الذي تستعد من خلاله دور العرض السينمائية لاستقبال عدد من الأعمال المتنافسة.

الموسم يشهد عودة عدد من النجوم الكبار إلى الساحة مرة أخرى، حيث يعود أحمد حلمي للسينما بعد غياب امتد لثلاث سنوات، حينما كان فيلم “خيال مآتة” الذي عرض في عام 2019 هو آخر أعماله.

عودة أحمد حلمي للساحة السينمائية كانت مفاجأة للجميع، ولم يتم الإعلان عن الأمر سوى قبل أيام من عيد الفطر، بعدما طرح أحمد حلمي الملصق الخاص بفيلمه الجديد “واحد تاني”.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك وروبي وعمرو عبد الجليل وسيد رجب، ويدور العمل حول موظف بمصلحة السجون يعمل أخصائي اجتماعي، يكتشف بعد مقابلة مع زملائه فشله وفقدانه للشغف، وهو ما يدفعه لاستخدام اختراع جديد يعيد له الشغف، إلا أنه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب انحراف الاختراع عن مساره.

العمل يحاول من خلاله حلمي العودة من جديد للتألق سينمائيا، خاصة أن التجارب الأخيرة له في السينما لم تكن على مستوى طموحات جمهوره، وربما ذلك ما دفعه للتعاون للمرة الأولى مع ثنائي الكتابة والإخراج.

إلا أن حلمي في الموسم السينمائي سيصطدم بزميل عمره وزوجته، خاصة أنه سينافس فيلم “العنكبوت” الذي يقوم ببطولته أحمد السقا ومنى زكي.

الفيلم الذي تأجل عرضه كثيرا قبل أن يستقر صناعه على طرحه في عيد الفطر، وبالفعل طرح الإعلان التشويقي القصير الخاص به، ويشهد عودة السقا للسينما بعد غياب امتد لخمس سنوات، خاصة أن آخر تجربة حملت اسمه كانت من خلال فيلم “هروب اضطراري”، قبل أن يظهر في عدة أعمال كضيف شرف بأدوار صغيرة، وكان تركيزه منصبا على الدراما.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين منى زكي والسقا، حيث كان آخر عمل يجمعهما في السينما هو فيلم “من 30 سنة” الذي عرض قبل 6 سنوات.

الموسم يشهد تواجد علي ربيع بفيلمه الجديد “زومبي” الذي يشاركه بطولته حمدي الميرغني وهدى المفتي، وتم الإعلان عن طرحه في العيد، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الكوميدية، ويستعرض تجربة ظهور الزومبي مرة أخرى وكيفية التعامل معها من قبل الأبطال، والمواقف التي يتعرضون لها.

إلى جوار هذه الأفلام، هناك أعمال ربما تعرض في الموسم السينمائي، أبرزها فيلم “فارس” للفنان أحمد زاهر، الذي أعلن قبل أسبوع عن الملصق الخاص به، وأكد أنه سيعرض قريبا ولكن لم يؤكد طرحه في العيد.

كما يتواجد فيلم “أشباح أوروبا” لهيفاء وهبي الذي انتهى تصويره قبل فترة طويلة ولكن لم يحدد الموعد النهائي لطرحه بدور العرض السينمائية.