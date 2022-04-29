إيد شيران يشارك في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم البريطاني الشهير إيد شيران، حفلاً غنائياً ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

وسينضم بذلك النجم إلى أكثر من 100 فنان بريطاني سيشاركون في الحفل؛ إضافة إلى 10 آلاف عرض سيقدَّم خلال هذه المناسبة، التي تكرّم فيها بريطانيا الملكة إليزابيث لإتمامها 70 عاماً على العرش، وهي أطول فترة في تاريخ بريطانيا.

وفي الوقت الذي ستبدأ فيه احتفالات اليوبيل البلاتيني في 2 يونيو، سيقدم إيد شيران حفلاً أمام قصر بيكنغهام على مسرح اليوبيل البلاتيني في 5 يونيو 2022.

وحتى الآن، لم يُعرف إذا كان النجم البريطاني سيقدم أغانيه الخاصة أو أغاني وطنية، أو حتى إذا كان قد أعد أغنية خاصة بهذه المناسبة المميزة.

وفي بيان خاص له حول الموضوع، قال إيد شيران: “إنني أتطلع إلى الأداء في حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في يونيو، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الاحتفال، وإنها لفرصة رائعة أن نجتمع جميعاً”.