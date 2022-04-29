العاصمة المغربية تحتضن المهرجان الأول لمسرح الشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتضن العاصمة المغربية الرباط 10 إلى 13 أيار/ مايو المقبل الدورة الأولى للمهرجان الوطني الأول لمسرح الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية أصدقاء محمد الجم للمسرح، تحت شعار “الشباب دعامة للنموذج التنموي الجديد”.

ويأتي المهرجان استمرارا لجائزة محمد الجم للمسرح التي دخلت سنتها العاشرة. وتشارك فيه 12 فرقة مسرحية تأهلت في الإقصائيات الإقليمية والجهوية، وتمثل التقسيم الجهوي لأقاليم المغرب.

وتحتضن قاعة باحنيني في الرباط أطوار المنافسة الفنية بين الأعمال التالية:

ـ “الليلة” لنادي المسرح بروميثيوس من سيدي يحيى الغرب (جهة الرباط سلا القنيطرة).

ـ “كلاج” لنادي منتدى رواد الولاء من البيضاء سيدي البرنوصي (جهة الدار البيضاء سطات).

ـ “هجرة النوارس” لجمعية إين أومازيغ من الناظور (جهة الشرق).

ـ “لعبة الشطرندلس” لنادي الأقنعة للسينما والمسرح من تازة (جهة مكناس فاس).

ـ “علكة لحبارة” لفرقة رواد المسرح الملكي من أسا الزاك (جهة كلميم جهة واد نون).

ـ “الزنقة 13” لنادي أم الربيع للمسرح من الفقيه بنصالح (جهة بني ملال خنيفرة).

ـ “ترجلات” لجمعية الوسام للتربية والتكوين من ورزازات (جهة درعة تافيلالت).

ـ “علاش وكيفاش” لفرقة أم السعد للمسرح من العيون (جهة العيون الساقية الحمراء).

ـ “عنبر شكسبير” لجمعية خشبة الحوز من تاحناوت (جهة مراكش آسفي).

ـ “عنكبوت السيرك” لنادي كانديلا آرت من الفنيدق (جهة طنجة تطوان الحسيمة).

ـ “على حافة اللقاء” لفرقة أغورا للمسرح من الداخلة (جهة الداخلة وادي الذهب).

ـ “الصباط” لفرقة أنفاس للثقافة والفن من أولاد تايمة (جهة سوس ماسة).

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من الكاتب المسرحي الدكتور عبد الكريم برشيد (رئيسا) وعضوية الفنانين عبد الإله عاجل وفاطمة الجبيع وهاجر الحمدي وبوسرحان الزيتوني والصحافية أمينة غريب.

ويكرم المهرجان وجوها تألقت في إطار مسرح الهواة، وهم: الفنانة نجوم الزوهرة والفنانين إبراهيم وردة والمختار الملالي.