مصر تشارك بسبعة أفلام في الدورة الثانية من مهرجان القدس للسينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحت شعار “السينما لأجل القدس” تنطلق في الرابع عشر من الشهر المقبل، الدورة الثانية من مهرجان القدس للسينما العربية التي تستمر فعالياتها حتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

وتشارك سبعة أفلام مصرية في مسابقات المهرجان المختلفة، من بين 26 فيلمًا عربيًا، تتنوع بين أفلام روائية ووثائقية وأفلام قصيرة.

حيث سيعرض الفيلم المصري “أبو صدام” إخراج نادين خان في ختام فعاليات المهرجان، كما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إلى جانب الفيلمين التونسيين “غدوة” و”قدحة” والفيلم المغربي “النزال الأخير” والفيلم العراقي “يوروبا” والفيلم اللبناني “قلتلك خلص” وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وعضوية الناقد السينمائي والكاتب الصحافي المصري محمد سيد عبد الرحيم، والمبرمج ومنتج الأفلام السوداني طلال عفيفي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، يشارك فيلمان مصريان هما “كابتن الزعتري” و”من القاهرة” والفيلم الفلسطيني “يوميات شارع جبرائيل” والفيلم الفرنسي “دوميت إن غزا” والأفلام اللبنانية “إعادة تدمير” و”السجناء الزرق”.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي، كلا من المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي عودة كرئيسة للجنة، وعضوية الصحافية ومعدة الأفلام الوثائقية اللبنانية بيسان طي، والمنتج الأردني بسام الأسعد.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فيشارك فيها أربعة أفلام مصرية، هي “القاهرة – برلين” و”خديجة” و”توك توك” و”الهرم” إضافة إلى الفيلم السعودي “نور شمس” والفيلم الأردني “أزرار” والأفلام اللبنانية “روح الثورة” و”ثم يأتي الظلام” والفيلم الفلسطيني “مريم” والفيلم الصومالي “هل سيأتي والداي لرؤيتي؟” والفيلم الجزائري “الجسر”.

وتترأس جائزة لجنة التحكيم للفيلم القصير، الأكاديمية والباحثة السينمائية التونسية إنصاف أوهيبة، وعضوية المخرج اللبناني كريم الرحباني، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية أميرة دياب.

كما تنظم إلى جانب عروض الأفلام عدة ورشات وندوات، مثل: ورشة لكتابة السيناريو تحت عنوان “القدس 2050” وورشة حول النقد السينمائي. وستعقد ندوة خاصة يجري خلالها عرض ونقاش أفلام وثائقية قصيرة عن القدس، وندوة أخرى تتضمن عروضًا ونقاشًا حول أفلام المخرجين الشباب.

كما سينظم عرض خاص لثلاثة أفلام قصيرة هي نتاج ورشة كتابة السيناريو التي أقيمت في القدس في صيف 2021، واختتمت بإنتاج أفلام المشاركين الذين تراوحت أعمارهم بين 16 إلى 20 عامًا، وقد مروا خلال الورشة بكافة مراحل صناعة الفيلم الروائي القصير، بداية من الفكرة وكتابة السيناريو، مرورًا باختيار الممثلين ومواقع التصوير، حتى مرحلة إخراجهم أفلامهم.