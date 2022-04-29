شكرا لقرائتكم خبر عن زكى طليمات رائد المسرح..أسس جمعية الحمير وتزوج روزاليوسف وبهيجة بنت سلطح بابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 128 عامًا على ميلاد رائد المسرح الفنان الكبير زكى طليمات الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق 29 ابريل عام 1894 ليصبح أحد اساتذة الفن المصرى ورواده ، مخرجاً ومؤلفاً وممثلاً ومعلماً لعدد من عمالقة الفن ونجومه.

عرف الجمهور زكى طليمات فى دور الدوق آرثر بفيلم الناصر صلاح الدين، بجملته الشهيرة :" فى ليلة اقل جمالاً من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتي يا فرجينيا "، وكذلك فى شخصية والأب الثرى الأرستقراطى والد زبيدة ثروت فى فيلم "يوم من عمرى" بطولة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ولكن تاريخه اكبر من ذلك بكثير.

زكى طليمات المولود بحي عابدين لعائلة ثرية من أصول سورية، وأ مصرية من أصول شركسية، أسس المسرح المدرسي وعمل مراقباً به من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومي من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، وتتلمذ على يديه عدد كبير من عمالقة الفن ونجومه، وأخرج 12 عملاُ مسرحياً، وترجم عدد من الأعمال المسرحية العالمية، وحصل على جائزة التفوق المسرحي، ومنحه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الفنون في عام 1961 و عام 1975.

فبعد حصوله على البكالوريا من المدرسة الخديوية الثانوية، التحق زكى طليمات بمعهد التربية ثم سافر في بعثة إلى فرنسا لدراسة فن التمثيل في باريس في مسرح الكوميدى فرانسيز والأوديون، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء وشهادة في الإخراج.

أسس زكى طليمات معهد الفنون المسرحية بمصر، ولكن قوات الاحتلال حذرت الملك فؤاد من التأثير التنويرى للمعهد ، حتى تم إغلاقه عام 1930 ،وغضب مؤسسه ورائد المسرح زكي طليمات، ودعاه أصدقائه أن يكون صبورًا في معركته مثل الحمار، لذلك قررتأسيس "جمعية الحمير" ويكون أعضاءها من المثقفين لمواجهة بطش الاحتلال والسعى لإعادة فتح المعهد، وشارك فى الجمعية كبار الأدباء والفنانين، ومنهم العقاد و طه حسين، وتوفيق الحكيم، وعباس العقاد، والسيد بدير، والفنانة الكبيرة نادية لطفى التى تولت رئاسة الجمعية لفترة طويلة ، وبفضل جهود الجمعية أعيد افتتاح المعهد وتوجهت الجمعية لأعمال الخير ودعم المستشفيات ومساعدة الفقراء.

وكان لـ "جمعية الحمير" ألقاب يحصل عليها الأعضاء، حيث يحصل العضو الجديد على لقب "حرحور أو جحش صغير"، حتى يصل إلى لقب "حامل البردعة" أي الحمار الكبير، وهو اللقب الذي حصل عليه زكي طليمات.

تزوج زكى طليمات من رائدة الصحافة روزا اليوسف والدة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس بعد طلاقها من والده الفنان محمد عبدالقدوس وأنجب منها ابنتهما أمال طليمات، وبعد طلاقهما تزوج طليمات من الفنانة إحسان شريف التى اتهرت بدور بهيجة بنت سلطح بابا فى فيلم إشاعة حب، وحماة سميرة أحمد الصامتة دائماً فى فيلم أم العروسة، ورحل طليمات عن عالمنا فى 22 ديسمبر عام 1982.