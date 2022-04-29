شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد زكى طليمات.. مجنون فرجينيا الذى تزوج روز اليوسف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم، ذكرى ميلاد رائد المسرح الفنان الكبير زكى طليمات، فى 29 أبريل من عام 1894، ليصبح أحد رواد الفن المصرى.

عرف طليمات، الذى عمل ممثلا ومؤلفا ومخرجا، بدور "الدوق آرثر" فى فيلم "الناصر صلاح الدين"، بجملته الشهيرة: "فى ليلة أقل جمالاً من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتى يا فرجينيا".



زكى طليمات

أسس زكى طليمات المسرح المدرسى وعمل مراقباً به من 1937 إلى 1952 ثم مديرًا للمسرح القومى من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث، وتتلمذ على يديه عدد كبير من عمالقة الفن ونجومه، وأخرج 12 عملاُ مسرحياً، وترجم عدد من الأعمال المسرحية العالمية، وحصل على جائزة التفوق المسرحى، ومنحه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية في الفنون في عام 1961 و عام 1975.

وأسس معهد الفنون المسرحية بمصر كما أسس "جمعية الحمير" وشارك فيها كبار الأدباء والفنانين، ومنهم العقاد وطه حسين. وتزوج طليمات من رائدة الصحافة روز اليوسف، ورحل فى 22 ديسمبر عام 1982.