كارول سماحة تشوّق الجمهور لحفل العيد في لبنان.. “الموعد قرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاءها يوم 3 أيار/مايو في حفل عيد الفطر المبارك الذي تحييه بصالة السفراء في كازينو لبنان.

وشوّقت كارول الجمهور للحفل المنتظر من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلةً: “موعد سهرتنا قرب ليلة عيد الفطر الثلاثاء ٣ أيار بصالة السفراء لبنان ناطرتكم”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة كارول سماحة، إذ عبّر محبوها في لبنان عن حماسهم للحفل وللقائها مجددًا بعد سنوات من الغياب.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أحدث أعمالها الفنية، أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “فوضى” من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.