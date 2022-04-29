شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يعلق على كوميك "أخطر إصابة فى رمضان 2022" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان الشاب كريم قاسم على الكوميك الذى صاحب عرض مسلسل "يو تيرن" للنجمة ريهام حجاج، والذى جاء بتعليق "أخطر إصابة فى رمضان 2022" وجمعه بالفنانة نانسى صلاح، إذ ظهر الاثنان فى المشاهد بإصابة فى رأسيهما وصفها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى بهذا الوصف.

وقال كريم قاسم لـ"الخليج 365": الكوميك بصراحة ضحكتنى جدا، ولم أشعر بالضيق منها، بل دليل على أن العمل ناجح وله مشاهدون، وفى نفس الوقت دليل على إن "مفيش حاجة هتعدى على الجمهور".

وأضاف قاسم: "أنا طول عمرى باخد بالى من تفاصيل الشخصية، وأتحدث لو عندى ملاحظة، لكن فى الآخر أنا جزء من منظومة كبيرة تضم المخرج ومساعديه و"ميكب"، وهناك قرارات ليس للممثل دخل فيها، لكن أنا أتناقش إذا لاحظت شيئًا ليس فى صالح الشخصية.

وكشف كريم قاسم أن دوره مازال يحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة، وقال: فى حدود المسموح، أستطيع أن أقول لك، إن شخصية خالد تحمل العديد من المفاجآت، وتفاجئت أننى استقبلت العديد من الرسائل من مشاهدى العمل يوجهون إلى سهام الاتهام والشك فيما يجرى من أزمات فى المسلسل قائلين: "إحنا شاكين إن أنت السبب فى اللى بيحصل" .