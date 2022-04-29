شكرا لقرائتكم خبر عن الستات السبب .. لماذا عانت سامية جمال من فوبيا قيادة السيارات ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحياناً يتسبب حادث أو موقف ما فى إصابة الإنسان بحالة من الرعب طوال حياته أو بفوبيا معينة تمنعه من بعض الأشياء التى يراها غيره عادية ولكنه يصاب بحالة رعب منها لا يستطيع التغلب عليها طوال حياته.

وكانت الفراشة سامية جمال تعانى طوال حياتها من فوبيا قيادة السيارة وتستعين دائماً بسائق وفشلت فى تعلم القيادة .

وفى حوار نادر تحدثت الفراشة سامية جمال عن سبب هذه الفوبيا الت عانت منها وعن محاولاتها لتعلم قيادة السيارات.

وقال الفراشة أنها فى بداية مشوارها الفنى حاولت أن تتحرر من قواعد الرقص الشرقى القديم وأن تجدد فيه ليصبح رقصاً معبراً، والتحقت بإحدى مدارس الرقص لتدرس كل ما هو جديد.

وأوضحت سامية جمال أنها اعتادت أن تذهب إلى مدرسة الرقص يومياً مشياً على الأقدام بعد أن تترك سيارتها التى استعانت بسائق ليقودها لها فى مكان بعيد عن مبنى المدرسة، مشيرة إلى أنه تصادف أن كان فى نففس المبنى مدرسة لتعليم قيادة السيارات، ففكرت الفراشة أن تنتهز الفرصة لتتعلم القيادة لتتقود سيارتها بنفسها بدلاً من الاستعانة بسائق.

وتابعى الفنانة الكبيرة مؤكدة أنها تغلبت على خوفها ودخلت لمدرسة القيادة كى تتفق على الحصص اللازمة لتتعلم فيها ، وولكنها فىى نفس اللحظة سمعت أصوات صراخ فى الشارع ورأت الناس يتجمهرون حول مكان الصراخ، ليكتشفوا أن سيدة كانت تقود سيارة وصدمت سيارة أخرى وأصابت من فيها.

وأشارت الفراشة إلى أنها شعرت بأن هذا الحادث رسالة كى تعدل عن فكرة تعلم القيادة فتراجعت عن الفكرة.

الغريب أن الفراشة أكدت أنها فى كل مرة تنوى فيها التغلب على مخاوفها وتعلم القيادة تصادف أن ترى حادث تصادم بطلته سيدة حتى عدلت عن الفكرة بشكل نهائى وظلت تستعين بسائق ولا تجرؤ على الجلوس على عجلة القيادة.