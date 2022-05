شكرا لقرائتكم خبر عن 759 مليون دولار لـ فيلم The Batman منذ مارس الماضى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Batman إلى 759 مليونا و 388 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم أول مارس الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و 56 دقيقة.

وانقسمت إيرادت فيلم The Batman بين 367 مليونا و 888 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 391 مليونا و 500 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الماضى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.

كان تصوير الفيلم قد توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19 وتسببت تلك الإصابة فى إصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن إصابته تسببت فى تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، فى ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.