شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى وأروى جودة تمتنعان عن الدعاية لفيلم "أشباح أوروبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الدعاية لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعد الإعلان عن عرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل بعد سلسلة من التأجيلات على مدار الثلاثة أعوام الماضية، حيث امتنعت هيفاء عن الترويج للفيلم على حساباتها بالسوشيال ميديا سواء بنشر البوستر الدعائي الخاص بها أو طرح البرومو على صفحاتها رغم أن العمل من بطولتها.

ويأتي امتناع هيفاء عن الترويج للفيلم بسبب الأزمة الكبيرة التي نشبت بينها وبين منتج "أشباح أوروبا" محمد وزيرى الذي كان مدير أعمالها السابق، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم اذ اتهمته هيفاء بالنصب عليها في 60 مليون جنيه والاستيلاء على عدد من ممتلكاتها، وبعد التحقيق في القضية تمت معاقبة وزيري بالحبس لمدة 3 سنوات ويقضى مدة العقوبة حالياً.

أروى جودة أيضاً امتنعت عن الترويج للفيلم سواء على حسابها بموقع انستجرام أو صفحتها بموقع فيس بوك، حيث لم تنشر أي صورة أو فيديو من الفيلم، حيث أنها تعبر نفسها ضيفة شرف خلال الأحداث وليست بطلة من البطلات.

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك فى بطولته إلى جانب هيفاء وهبى كلاً من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" عام 20014.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تنجب ستة توائم، مما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل في إطار أكشن مثير.



هيفاء وهبى