هدف رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد في لقائه مع تشيلسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 صباحاً - أظهر كريستيانو رونالدو مجددا قدراته الرفيعة أمام المرمى بعد أن أدرك التعادل 1-1 ليونايتد بعد أن وضع ماركوس ألونسو تشيلسي في المقدمة في ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.

وقدم فريق المدرب رالف رانجنيك عرضا متوسطا آخر مع استمرار مشاكل يونايتد الذي كانت بعض جماهيره تمني النفس بتحسن الأوضاع عقب تولي المدرب الألماني المسؤولية.

وأبقت هذه النتيجة تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة بينما يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 55 نقطة من 35 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب 33 مباراة.

وجاءت أفضل لقطة في المباراة، والتي قد تدخل بعض الفرحة على جماهير يونايتد الذين صبوا غضبهم مرة أخرى على عائلة جليزر المالكة للنادي، عبر رونالدو بعد أن سيطر على الكرة وأنهاها بشكل رائع في الشباك.

ولم تسر الأمور جيدا مع يونايتد هذا الموسم سواء مع المدرب السابق أولي جونار سولشار أو الألماني رانجنيك الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب النرويجي في نوفمبر تشرين الثاني لكن النجم البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات تألق أمام المرمى.

وكانت تسديدة رونالدو الرائعة في الدقيقة 62 هدفه 17 في الدوري هذا الموسم ولا يتفوق عليه سوى محمد صلاح لاعب ليفربول وسجل لاعب ريال مدريد السابق ثمانية أهداف من آخر تسعة أحرزها يونايتد.

وقال رانجنيك “ليس الهدف الذي سجله رونالدو لكن مستواه بشكل عام، والتزامه بعمر 37 عاما، ليس من الطبيعي أن تفعل ذلك.

“لو كرر مثل هذا الأداء فسيكون مفيدا بشكل كبير للفريق”.

وأضاف المدرب المؤقت الذي سيخلفه إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام في الموسم المقبل “حصلنا على نقطة مهمة. تشيلسي سيطر على المباراة في الشوط الأول. يمكن رؤية أنه يملك لاعبين رائعين ويلعب بتنظيم. ليس من السهل الصمود أمامه”.

وبعد أن أخفق تشيلسي في ترجمة سلسلة من الفرص إلى أهداف في الشوط الأول تقدم الفريق اللندني بتسديدة ألونسو بالقدم اليسرى من داخل المنطقة.

لكن في غضون دقيقتين فقط أدرك يونايتد التعادل بعد أن أرسل نيمانيا ماتيتش الكرة إلى رونالدو ليسيطر عليها بشكل رائع في المنطقة ويضعها في شباك الحارس إدوار مندي.

واقترب تشيلسي من حسم نتيجة المباراة لصالحه في الدقيقة 79 حين هيأ ميسون ماونت الكرة بشكل رائع لريس جيمس لكن تسديدة الظهير بقدمه اليسرى اصطدمت بالقائم.

وكان توماس توخيل مدرب تشيلسي محبطا لعدم استغلال فريقه سيطرته على المباراة والتقدم في أول 45 دقيقة.

وقال “فريق واحد استحق الفوز وهو نحن. لم نستغل ذلك. قدمنا أداء جيدا لكن ليس فعالا. افتقرنا للتصميم في منطقة الجزاء للفوز بالمباراة.

“هذا يحدث في بعض الأحيان. يجب علينا التعلم من ذلك. نحن بحاجة إلى الفاعلية لتحقيق ما نريد. يجب أن نرتضي بنقطة واحدة لكنها ليست نتيجة عادلة”.

وتابع “اجتهدنا للتقدم وفجأة حصل المنافس على فرصة وأحرز هدفه”.