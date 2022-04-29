شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن The Bad Guys يحقق 90 مليون دولار فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيمشن The Bad Guys إيرادات وصلت إلى 90 مليون و211 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 26 مليون و 466 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و63 مليون و 745 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم اصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.