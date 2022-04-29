شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام سينما العيد.. منهم واحد تانى لـ أحمد حلمى وأشباح أوروبا لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الفطر السينمائى المقبل طرح أفلام جديدة في دور العرض السينمائى، متنوعة بين الكوميدي والأكشن والتراجيدى، حيث يعود النجم أحمد حلمى مجدداً لشباك التذاكر بفيلمه "واحد تانى" بعد غياب عامين، حيث كان آخر أفلامه "خيال مآته".

ويشارك في بطولة "واحد تانى" كل من روبى، سيد رجب، أحمد ماك، نسرين أمين، ونور إيهاب، وعدد من الفنانين الشباب، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، فيدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.



احمد حلمى

كما تستقبل دور العرض فيلم "أشباح أوروبا" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى"، وهو الفيلم الذى واجه عدة صعوبات في عرضه بسبب أزمات بين بطلة الفيلم ومنتجه، ولكن تم الافراج عنه وسيتم طرحه في عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى خاطرن وأحمد الفيشاوى، وعباس أبو الحسن، وعدد من الفنانين، إخراج محمد حماقى .



اشباح اوروبا

كما تستقبل دور العرض السينمائى فيلم "زومبى" بطولة على ربيع وهاجر أحمد وحمدى المرغنى، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رعب، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، حيث تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.



زومبى

كما ينافس النجمين أحمد السقا ومنى زكى بفيلم "العنكبوت"، حيث يجمعهما الفيلم بعد أن شاركا معا في العديد من الأعمال الناجحة كان آخرها فيلم "من 30 سنة" الذي عرض عام 2016.

وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، الذي يواجه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.